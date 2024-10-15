На скутере с сыном Гарри: каким был последний отпуск принцессы Дианы

На этом архивном фото, которое было сделано 17 июля 1997 года, принцесса провела свой последний отпуск в Сен-Тропе на Французской Ривьере вместе со своими мальчиками.

Папарацци и тогда не оставляли Диану в покое. Они запечатлели, как принцесса Уэльская каталась на водном мотоцикле вместе со своим младшим сыном Гарри.

А через две недели, 31 августа 1997 года, мир всколыхнула трагическая новость об автокатастрофе в Париже, в которой погибла принцесса Диана.

Принцесса Диана с сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали вам, как выглядит сегодня место, где погибла принцесса Уэльская.

Ее телохранитель Ли Сансум выпустил книгу, в которой подробно описал свой опыт охраны самой известной женщины в мире. Мистер Сансум был частью команды защиты Мохамеда и Доди Аль-Файедов, поэтому, когда Доди и Диана начали встречаться летом 1997 года, бывший Королевский военный полицейский завязал близкие отношения с принцессой. Ему было поручено присматривать за Дианой и двумя ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, во время их пребывания на вилле г-на Аль-Файеда в Сен-Тропе. Мистер Сансум не работал в ту ночь, когда Диана и Доди погибли в автокатастрофе. Он считает, что, если бы он был рядом, принцесса могла бы быть еще жива.

Принцесса Диана на отдыхе в Сен-Тропе, 17 июля 1997 года / Фото: Getty Images

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