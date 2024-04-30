На случай развода: четыре интересных пункта из брачного договора короля Филиппа VI и королевы Летиции

В мае 2024 года королева Летиция и король Филипп VI отпразднуют двадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Они поженились 22 мая 2004 года, и в браке у них родились две прекрасных дочери. О свадьбе испанской королевской пары мы рассказывали ранее, сегодня поговорим о том, какой брачный контракт пришлось подписать Летиции Ортис перед тем, как выйти замуж на наследного принца.

Наследный принц Фелипе де Бурбон и Летиция Ортис 2004 год. Мадрид / Фото: Getty Images

Для журналистки Летиции Ортис это был второй брак. Ее первым мужем был ее школьный учитель литературы Алонсо Герреро Переса, с которым она встречалась десять лет и вышла за него замуж 7 августа 1999 года. Брак был зарегистрирован только в мэрии и уже через год распался.

Перед тем как выйти замуж за наследника испанского престола, Летиции пришлось подписать брачный договор, в котором было 40 страниц.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Как пишет royalfamily.news, юристам королевского дворца перед свадьбой Летиции и Фелипе пришлось подробно расписать, что же будет в случае, если они захотят развестись.

Согласно документу, в случае развода королева Летиция получит крупную сумму денег, которая хоть и не указана в документе, но позволит ей безбедно прожить всю оставшуюся жизнь.

За ней останется летний и зимний домик со всеми удобствами.

Одним из самых спорных пунктов соглашения было то, что Летиция должна была бы отказаться от полной опеки над своими детьми еще до их рождения. Это означало, что в случае развода принцесса Леонор и инфанта София останутся во дворце Сарсуэла со своим отцом.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Если развод будет окончательным, Летиция потеряет титул королевы, но, если брак не будет расторгнут официально, она сможет сохранить свое положение и по-прежнему иметь титул Ее Величества.

К счастью, ни один из этих пунктов за 20 прошедших со дня их свадьбы лет, не пришлось использовать. Надеемся, следующие двадцать лет эта красивая королевская пара будет жить в радости и семейном счастье.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

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