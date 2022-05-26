На страже Мариуполя: Сеть растрогали фото бойцов "Азова" и их четвероногих побратимов

Когда бойцы полка занимали позиции в городе Мариуполь и на заводе "Азовсталь", к ним прибились собаки и кошки. А животные чувствуют людей, которые не обидят – и ребята всех приютили в бункерах.

Полк "Азов" стал примером не только смелости и выдержки, но и человечности и доброты. В Сеть попали фото, на которых запечатлены бойцы полка и их четвероногие друзья. Трогательные снимки не оставили никого равнодушными.

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"С начала войны в городе осталось много заброшенных животных. Все они были домашними, но захватчики уничтожили дома, где животные жили раньше, и убили их семьи. Приют четвероногие нашли среди украинских военных — животные всегда чувствуют людей, которые не обидят. Ребята приютили всех найденных кошек и собак в бункерах.

Собаку породы корги бойцы окрестили Чапи-Феня. Животное было ранено, но его вылечили и выходили. Военные пообещали собаке после победы купить много вкусного корма и унести жить с собой.

Другого пса породы ротвейлера назвали Антистрессом. Такое имя появилось у животного, потому что, несмотря на суровый вид, он позволял себя обнимать.

Несмотря на то, что "азовцам" самим не хватало пищи, они делились с животными, порой отдавая последнее. Наши бойцы не только спасали гражданских, но и заботились о четвероногих.

Лучшие люди были на страже украинского Мариуполя. Украинские военные – пример героизма и сопротивления, которыми восхищается весь мир", - подписала фото команда организации UAnimals.

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