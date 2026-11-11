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На сына королевы Метте-Марит совершили нападение в его доме
29-летний Мариус Хойби находится под домашним арестом в своем доме - во дворце Скаугум.
Норвежские СМИ пишут, что мужчина подвергся нападению злоумышленника в поместье. Сын королевы Метте-Марит, который остается под домашним арестом во дворце Скаугум после вынесения ему обвинительного приговора за изнасилование в июне, в пятницу вечером стал жертвой взлома своего дома.
Ранее Мариус был приговорен к четырем годам тюремного заключения и является осужденным насильником. Мариусу предъявлены обвинения по двум пунктам изнасилования, одному пункту домашнего насилия и другим преступлениям.
По данным издания Se og Hor, неизвестный мужчина прибыл к нему домой, который расположен всего в нескольких сотнях метров от главного дома королевы Метте-Марит и короля Хокона VIII. Нападение произошло вскоре после полуночи.
Он толкнул Мариуса, тот вытолкнул его на улицу и позвонил в полицию. Полицейские прибыли через полторы минуты. Позже неназванный мужчина был арестован, и полиция возбудила уголовное дело по подозрению в нападении и незаконном проникновении.
Напомним, в сентябре Мариус также вызвал волну возмущения, когда ему разрешили стоять рядом с гробом покойного короля Харальда V, несмотря на то, что он был осужден за изнасилование. Но семья приняла решение, что внук Харальда имеет на это право.