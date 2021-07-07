На тандемном велосипеде: Софи Уэссекская на велопрогулке

Мы снова видим Софи Уэссекскую во время выполнения ее королевских обязанностей.
Вчера, 6 июля, супруга принца Эдварда в роли покровительницы благотворительного фонда Vision Foundation присоединяется к группе велосипедистов с нарушениями зрения для поездки на тандемном велосипеде в Буши-парк в Хэмптоне.
Для участия в велопробеге графиня Софи выбрала комфортный спортивный аутфит: синюю олимпийку, под которой была футболка, а также велосипедки и кроссовки. На велосипеде Софи ехала в защитном шлеме, на лице у графини был едва заметный макияж, а волосы она собрала традиционно в хвост.
Многие могут вспомнить заявление принца Гарри, где он рассказывал, что, живя в Лондоне, не имел возможности нормально покататься на велосипеде. Мы нашли много фотографий членов британской королевской семьи во время велопрогулок, опровергающих его слова. Графиня Уэссекская тоже довольно часто садится за руль велобайка.
Читайте также: Скромное и немного необычное: в каком платье выходила замуж графиня Уэссекская Софи