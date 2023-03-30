На торжественном банкете: первая леди Германии фиолетовым платьем подчеркнула стройную фигуру

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер в честь официального визита короля Чарльз III и его супруги королевы-консорта Камиллы в Германию устроили государственный банкет в президентском дворце Бельвью.

Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Первая леди сияла на мероприятии в фиолетовом приталенном платье макси, прекрасно подчеркнувшем ее стройную фигуру, и прозрачном фиолетовом болеро из органзы. Обула она замшевые светлые туфли на шпильках.

Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Эльке сделала укладку с прикорневым объемом и вечерний макияж. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на шее – золотая цепочка.

Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Королева Камилла выбрала для банкета длинное платье с вышивкой серебристым бисером в виде тонких веток с листьями. На голове у нее была драгоценная тиара "Грэвилл", а на шее — лондонское колье с "бахромой".

Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

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