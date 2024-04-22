На траве и в компании домашнего питомца: подруга Меган Маркл показала фото из дома Сассекских

Подруга Меган Маркл – актриса Эбигейл Спенсер – поделилась на своей странице в Instagram снимками из дома Меган и Гарри в Монтесито.

С тех пор, как герцогиня Сассекская анонсировала свой бренд American Riviera Orchard, ее близкие друзья ринулись поддерживать ее публичными постами в соцсетях.

Одна из близких подруг Меган и ее экс-коллега по сериалу "Форс-мажоры" тоже не осталась в стороне. В своем блоге Эбигейл опубликовала несколько снимков, сделанных в зеленом калифорнийском саду Сассекских. В руках она держала корзину с фруктами и джемом, которые недавно Меган Маркл выпустила под своим новым брендом American Riviera Orchard.

"Этот джем – мой джем. Действительно восхитительный вкус того, что будет дальше… я так тебя люблю, М…. @americanrivieraorchard", - написала Спенсер в подписи к снимками.

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На фото, кстати, видно и домашнего питомца Сассекских – бигля по кличке Гай.

Напомним, запустив новый бренд, под которым Меган Маркл планирует продавать различные товары для дома, герцогиня вернулась и в Instagram.

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