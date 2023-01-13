На украинские экраны выходит французская мелодрама с Леа Сейду в главной роли

В украинский прокат 19 января выходит мелодрама "Одно прекрасное утро" с Леа Сейду в главной роли.

Леа за свою актерскую работу в ленте "Одно прекрасное утро" была номинирована на премию Европейской киноакадемии.

Главная героиня фильма – молодая мать Сандра, которая живет в Париже. Ее жизнь полна заботы о маленькой дочери и больном отце, состояние которого стремительно ухудшается. Вдруг в ее жизни появляется новое увлечение – женат ученый Клеман.

"Это очень личный фильм. В этой истории есть вещи, вдохновленные моей жизнью. Я знаю о болезни — мой отец страдал дегенеративным недугом… В этом фильме я хотела проработать то, что случалось со мной несколько раз — когда ты сталкиваешься с возможностью влюбиться, несмотря грусть и удаление от боли", — рассказал о своем замысле режиссер Миа Хансен-Лево.

Актерский состав дополнили звезды французского кинематографа: Паскаль Греггори ("Жизнь в розовом цвете", "Жанна д'Арк"), Мельвиль Пупо ("Золотая молодежь", "По божьей воле"), Николь Гарсия ("Люпен").

Мировая премьера состоялась на двухнедельнике режиссеров Каннского кинофестиваля 2022, где картина получила премию Label Europa Cinemas.

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