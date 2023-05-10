На украинские экраны вышел романтический фильм с Приянкой Чопрой и Селин Дион

Лента "Снова любовь" с сегодняшнего дня в кинотеатрах Украины.

В Киеве состоялся премьерный показ романтической комедии режиссера Джеймса С. Страуса "Снова любовь". Это англоязычный ремейк немецкого фильма 2016 года "SMS для тебя" (SMS für Dich), основанного на романе Софи Крамер.

В ленте главные роли исполнили Приянка Чопра, Сэм Хьюэн и Селион Дион (ее новые песни прозвучат в фильме).

В центре сюжета – девушка Мира Рэй, любимый которой трагически погиб. Она посылает сообщения на старый номер покойного парня. В СМС она пишет ему о своих чувствах и тоске по нему. Но Мира даже не подозревает, что ее сообщение читает парень – музыкальный критик Роб Бернс, которому случайно достался номер ее покойного возлюбленного. Так СМС навсегда изменят жизнь двух незнакомцев.

Фильм "Снова любовь" с сегодняшнего дня в кинотеатрах Украины.

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