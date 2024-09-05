На велосипеде и с лошадью: Зару Тиндалл запечатлели на соревнованиях

Зара Тиндалл присутствовала на первой проверке лошадей на соревнованиях Burghley Horse Trials в Стэмфорде. Зара участвует в соревнованиях и была запечатлена со своей лошадью.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Одета Тиндалл была в черный жакет с замком и поясом, белые джинсы-скинни и белые балетки. На лице у Зары были очки от солнца, а волосы она собрала в низкий хвост и дополнила такой дневной аутфит золотыми серьгами-колечками в ушах.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Также Зару запечатлели, когда она каталась на велосипеде. Члены британской королевской семьи любят это дело и мы даже собирали для вас подборку фотографий, показывая их велосипедные прогулки.

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