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На вилле в Италии: Чарльз и Камилла устроили фотосессию в честь годовщины свадьбы
Завтра, 9 апреля, король Чарльз и королева Камилла отпразднуют 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Король и королева вчера отправились с четырехдневным визитом в Италию и визит этот начался со специальной фотосессии, посвященной 20-й годовщине их свадьбы.
В Instagram королевской семьи были опубликованы две новые фотографии Чарльза и его супруги Камиллы, а также видео со съемок. Новые снимки были сделаны в первый день в Италии, на вилле Волконской в Риме, ныне это официальная резиденция британского посла в Италии. Кадры сделал королевский фотограф Крис Джексон.
Королева Камилла одета в белое платье-пальто от Anna Valentine с небольшим вырезом, у нее идеальная укладка и жемчужные серьги в ушах. Король одет в темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и серый галстук.
«Начиная наш первый визит в Италию в качестве короля и королевы, мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать двадцатую годовщину нашей свадьбы в таком особенном месте — и с такими замечательными людьми! A presto, Roma e Ravenna! (в переводе с итальянского „До скорой встречи, Рим и Равенна!“).
- Чарльз Р. и Камилла Р.», — говорится в подписи к снимкам.
Напомним, ранее мы писали, что сестра королевы недавно раскрыла секрет счастливого брака Чарльза и Камилы.