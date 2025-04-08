На вилле в Италии: Чарльз и Камилла устроили фотосессию в честь годовщины свадьбы

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Король и королева вчера отправились с четырехдневным визитом в Италию и визит этот начался со специальной фотосессии, посвященной 20-й годовщине их свадьбы.

В Instagram королевской семьи были опубликованы две новые фотографии Чарльза и его супруги Камиллы, а также видео со съемок. Новые снимки были сделаны в первый день в Италии, на вилле Волконской в Риме, ныне это официальная резиденция британского посла в Италии. Кадры сделал королевский фотограф Крис Джексон.

© Instagram британской королевской семьи

Королева Камилла одета в белое платье-пальто от Anna Valentine с небольшим вырезом, у нее идеальная укладка и жемчужные серьги в ушах. Король одет в темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и серый галстук.

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«Начиная наш первый визит в Италию в качестве короля и королевы, мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать двадцатую годовщину нашей свадьбы в таком особенном месте — и с такими замечательными людьми! A presto, Roma e Ravenna! (в переводе с итальянского „До скорой встречи, Рим и Равенна!“).

- Чарльз Р. и Камилла Р.», — говорится в подписи к снимкам.

© Instagram британской королевской семьи

Напомним, ранее мы писали, что сестра королевы недавно раскрыла секрет счастливого брака Чарльза и Камилы.