На витринах Chanel в Париже появились портреты Гитлера: российские пропагандистки ликуют

Известные и не очень россиянки публично возмущаются тем, что французский Модный дом Chanel не продает им больше аксессуары.

Ранее мы писали, что бренд Chanel ушел из России после того, как РФ полномасштабно вторглась войной в Украину, и передал два миллиона евро организациям, помогающим беженцам из Украины. Также в бутиках марки по всему миру отказываются продавать сумки россиянам или предлагают подписать соглашение, в котором покупатель обязуется подтвердить, что купленный товар не попадет на территорию России.

Сегодня в телеграм-канале "Антиглянец" была опубликована фотография, якобы сделанная на улицах столицы Франции. На витринах бутиков и офисов бренда в Париже наклеили наклейки в виде портрета Адольфа Гитлера с логотипом Chanel вместо лица. Кто их наклеил, неизвестно, таким образом, вероятно, хотели обратить внимание на ситуацию, которую многие россияне сочли проявлением русофобии.

Кстати, рупор российского МИДа Мария Захарова, которая закрыла доступ к своему Instagram для украинцев, тоже высказалась на тему Chanel и сумок.

Из Instagram Марии Захаровой

Отметим, что не все светские львицы были готовы на камеры резать свои дорогие сумки, приняв участие в челлендже в знак протеста. Российская продюсер и предприниматель Яна Рудковская заявила, что считает такое отношение к клиентам со стороны бренда унизительным. Прокомментировала Яна и в своем телеграм-канале ситуацию с наклейками в Париже. А также добавила: "Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели".

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