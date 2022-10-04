На всех места не хватит: стало известно, кого Путин после встречи с шаманами решил взять с собой в бункер

Президент Путин пытается найти утешение в так называемых "местах силы", а еще пытается решить, применять ли ему тактическое ядерное оружие в Украине или лучше не стоит. Но на всякий случай предупредил своих самых близких родственников, в том числе и любовницу Алину Кабаеву, о возможной эвакуации в бункер.

Уже несколько дней президент РФ отдыхает, посещает "места силы" и любуется сибирскими пейзажами. Как сообщает телеграм-канал Generall SVR, диктатор также в эти дни особенно часто встречается с шаманами, которые в свою очередь проводят для него обряды "на удачу". Она, правда, пока что в руки к Путину не стремится, делая российского президента, у которого, как говорят, есть проблемы с ментальным здоровьем, еще более опасным для всего мира.

Путин / Фото: Associated Press

"Шаманы провели для Путина "обряд", в резюме которого сообщили, что "горящая птица несет победу и смерть", оставив трактовку, кто, кому и чего несет, болезненной фантазии президента. Вне зависимости от шаманских бредней, которые президент воспринимает вполне серьезно, Путин готовится принимать ключевые решения о нанесении удара тактическим ядерным оружием, находясь в бункере далеко от Москвы и, как он считает, в безопасности", - пишет канал.

Также сообщается, что президент позаботился о ближайшем круге своих близких и распорядился, доставить их всех в бункер заранее. В круг этих людей, по информации канала, вошли Алина Кабаева с детьми и две старшие дочери Путина - Мария Воронцова и Катерина Тихонова, тоже с детьми и сожителями.

Путин и Кабаева / Фото: Associated Press

Прискорбно, но на этом близкий круг дорогих сердцу Путина людей замыкается. Пишут, что "Путин распорядился в случае ядерной угрозы эвакуировать "необходимый минимум" из российских чиновников: председателя Госдумы, правительство, Генерального прокурора, руководство Совета Безопасности (без Медведева), руководство Администрации президента, руководство ФСБ, ФСО, СВР с семьями и все. Кроме Володина, ни один депутат Госдумы эвакуации не подлежит. Совет Федерации вообще оказался не нужен".

Мария Воронцова и Катерина Тихонова

Тайная дочь Путина Елизавета Кривоногих и ее мать Светлана (к слову, бывшая любовница президента) этой эвакуации не подлежат, как и многие-многие другие. А вот прислуге бункера повезло больше, они тоже будут эвакуированы в случае необходимости, ведь кто-то же должен обслуживать президента и его семью во время пребывания в бункере.

"Путина давно пора на принудительное лечение со строгим наблюдением в психиатрическую больницу отправить, но, видимо, всем интересно участвовать в эксперименте "что будет если дать идиоту возможность уничтожить мир?" - подытожил канал все происходящее.

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