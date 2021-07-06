На встрече с Ангелой Меркель: королева Максима надела не очень удачную шляпу

На встрече с Ангелой Меркель: королева Максима надела не очень удачную шляпу

Королева Максима и король Виллем-Александр продолжают свой государственный визит в Германию.

Вчера королевская чета Нидерландов посетила государственный банкет, организованный Федеральным президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и его женой Эльке Бюденбендер в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Королева Максима, король Виллем-Александр и Франк-Вальтер Штайнмайер / Associated Press

Сегодня король Виллем-Александр и его супруга королева-консорт Максима посетили Рейхстаг, а также встретились с канцлером Ангелой Меркель в канцелярии в Берлине.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

50-летняя Максима подобрала для этого выхода платье в коричнево-бежевых оттенках. Королева надела замшевые туфли в тон на высоких каблуках, взяла миниатюрный клатч из змеиной кожи и в руках держала кожаные перчатки коричневого цвета.

Королева Максима / Associated Press

Также читайте Королева Максима пришла на встречу в очень мятых брюках

Особое внимание привлекает шляпа Ее Величества. На некоторых фото видно, что она полностью закрывает лицо Максимы, особенно на снимке, где королева в защитной маске на лице. Образ также прекрасно дополняют бриллиантовые серьги с жемчужными камнями и кольцо из жемчуга, а также легкий дневной макияж.

Королева Максима, король Виллем-Александр и Ангела Меркель / Associated Press

66-летняя канцлер была в ярком бирюзовом пиджаке и с колье на шее, в котором виднелись бирюзовые бусины. Ангела Меркель также была в защитной маске.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Читайте также: Последний визит в качестве канцлера: Ангела Меркель встретилась с королевой Елизаветой II

Королева Максима и король Виллем-Александр в Германии (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку