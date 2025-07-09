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На встрече с королем Чарльзом: Брижит Макрон короткой юбкой подчеркнула стройные ноги
Первая леди Франции любит носить короткие наряды, которые акцентируют внимание на ее стройных коленях.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон во второй день своего официального визита в Великобританию встретились с королем Чарльзом и королевой Камиллой у Виндзорского замка в Беркшире.
В этот раз первая леди Франции продемонстрировала образ в элегантном костюме цвета слоновой кости, состоявшем из двубортного жакета и короткой юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит госпожа Макрон дополнила остроносыми замшевыми бежевыми туфлями на высоких шпильках и кремовой стеганной сумочкой с черными ручками от бренда Dior.
Брижит надела объемный парик и сделала любимый макияж смоки-айс. Из аксессуаров она использовала украшения с бриллиантами, часы с бежевым ремешком и черные очки.
Эммануэль Макрон выбрал для своего появления темно-синий костюм-тройку, белую рубашку и темно-синий галстук.
Напомним, Брижит Макрон на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером появилась в бежевом ансамбле от Louis Vuitton.