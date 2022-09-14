На встрече с королем Иордании: 69-летняя Брижит Макрон белым коротким платьем подчеркнула стройные ноги

Сегодня, 14 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях в Елисейском дворце короля Иордании Абдаллу II, его жену – королеву Ранию и сына – наследного принца Хусейна.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Эта встреча знаменует собой новый этап в стратегическом партнерстве, которое связывает Францию и Иорданию, и позволяет продолжать совместную работу двух стран в противостоянии экономическим и вызовам безопасности.

Первая леди Франции выбрала для этой встречи платье любимой длины – белое чуть выше колена. Наряд имел рукава три четверти и две декоративные пуговицы на плечах.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила телесными колготами и замшевыми пудровыми туфлями на шпильках.

Она сделала объемную укладку, традиционный макияж смоки-айс и украсила руку широкими кольцами и золотыми часами.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания надела нежно-голубое плиссированное платье от Brandon Maxwell и белые туфли Jimmy Choo.

Брижит и Эманнуэль Макроны, королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Напомним, на недавней встрече с премьер-министром Греции Брижит Макрон предстала в изысканном образе. На ней был элегантный белый жакет с черными лацканами, черный атласный топ и прямые черные брюки.

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