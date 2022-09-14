На встрече с королем Иордании: 69-летняя Брижит Макрон белым коротким платьем подчеркнула стройные ноги

Первая леди Франции не изменяет своим пристрастиям к коротким платьям.
Сегодня, 14 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях в Елисейском дворце короля Иордании Абдаллу II, его жену – королеву Ранию и сына – наследного принца Хусейна.
Эта встреча знаменует собой новый этап в стратегическом партнерстве, которое связывает Францию и Иорданию, и позволяет продолжать совместную работу двух стран в противостоянии экономическим и вызовам безопасности.
Первая леди Франции выбрала для этой встречи платье любимой длины – белое чуть выше колена. Наряд имел рукава три четверти и две декоративные пуговицы на плечах.
Аутфит Брижит дополнила телесными колготами и замшевыми пудровыми туфлями на шпильках.
Она сделала объемную укладку, традиционный макияж смоки-айс и украсила руку широкими кольцами и золотыми часами.
Королева Рания надела нежно-голубое плиссированное платье от Brandon Maxwell и белые туфли Jimmy Choo.
Напомним, на недавней встрече с премьер-министром Греции Брижит Макрон предстала в изысканном образе. На ней был элегантный белый жакет с черными лацканами, черный атласный топ и прямые черные брюки.
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