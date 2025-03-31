- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1222
- Время на прочтение
- 1 мин
На встрече с Макроном: премьер-министр Исландии белым платьем подчеркнула стройную фигуру
Криструн Фростадоттир в нежном образе встретилась с Эммануэлем Макроном.
Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир посетила Париж, где приняла участие в саммите, посвященном Украине. У Елисейского дворца ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Госпожа Фростадоттир появилась в нежном образе. На ней было белое обтягивающее платье с высокой горловиной и рукавами три четверти, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. У нее была короткая прическа, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Криструн дополнила лук лаконичными серьгами-кольцами, кольцами и часами.
Макрон был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.