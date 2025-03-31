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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1222
Время на прочтение
1 мин

На встрече с Макроном: премьер-министр Исландии белым платьем подчеркнула стройную фигуру

Криструн Фростадоттир в нежном образе встретилась с Эммануэлем Макроном.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Криструн Фростадоттир и Эммануэль Макрон

Криструн Фростадоттир и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир посетила Париж, где приняла участие в саммите, посвященном Украине. У Елисейского дворца ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон и Криструн Фростадоттир / © Associated Press

Эммануэль Макрон и Криструн Фростадоттир / © Associated Press

Госпожа Фростадоттир появилась в нежном образе. На ней было белое обтягивающее платье с высокой горловиной и рукавами три четверти, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. У нее была короткая прическа, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Криструн дополнила лук лаконичными серьгами-кольцами, кольцами и часами.

Эммануэль Макрон и Криструн Фростадоттир / © Associated Press

Эммануэль Макрон и Криструн Фростадоттир / © Associated Press

Макрон был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Дата публикации
Количество просмотров
1222
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