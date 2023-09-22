На встрече с Зеленскими: Джилл Байден в синем платье, Джо Байден – в сине-желтом галстуке

Владимир и Елена Зеленские побывали в гостях у своих американских коллег.

Вчера, 21 сентября, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден принимали у себя в гостях, в Белом доме, президента Украины Владимира Зеленского с супругой Елена Зеленской, приехавших в США с официальным визитом.

Джо и Джилл Байдены, Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены, Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Джилл выбрала для этой встречи обтягивающее синее (один из цветов украинского флага) платье длины миди с округлым воротником, рукавами три четверти и декоративными пуговицами в зоне декольте.

Джо и Джилл Байдены, Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Платье первая леди скомбинировала с белыми с цветочным принтом слингбэками J'adior от Dior.

Джо и Джилл Байдены, Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены, Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Джилл сделала прическу с локонами, макияж с розовой помадой, уши украсила золотыми круглыми серьгами, а руки – золотыми браслетами, часами и кольцами. Французский маникюр завершил ее лук.

Джо и Джилл Байдены, Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

Джо Байден надел классический черный костюм, белую рубашку и сине-желтый галстук, кстати, в похожем – он приезжал в Киев в феврале этого года.

Джилл выложила в Instagram милое общее фото с Еленой.

"Мать, защитница и первая леди – Елена, ты – сердце Украины. Мы с Джо имели честь приветствовать вас и президента Зеленского сегодня в Белом доме. Мы с народом Украины", — написала в посте Джилл.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Instagram Джилл Байден

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