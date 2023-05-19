На встрече в Южной Корее: Елена Зеленская подчеркнула талию белым ремешком

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Сеул познакомила руководителей Community Chest of Korea – единственной и крупнейшей благотворительной организации, деятельность которой одобрена правительством в Республике Корея, с работой своего Фонда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Человек – в центре всего. Очень хочу, чтобы это было принципом всей нашей страны. Собственно, это уже происходит, когда спасаем друг друга в самых тяжелых испытаниях.

И еще это принцип моего Фонда, который создан, чтобы вместе с зарубежными партнерами оказывать украинцам гуманитарную помощь, поддерживать педагогов и школьников и помогать медицинской отрасли в восстановлении уничтоженных медицинских учреждений", – отметила первая леди.

На встрече Елена предстала в темно-синем костюме от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоявшего из блузки с округлым воротником и короткими рукавами и брюк. Талию она подчеркнула белым ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, уши украсила лаконичными золотистыми серьгами-гвоздями, а к блузке прикрепила круглую брошь ее Фонда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на конференции "Азиатское лидерство" Зеленская появилась в элегантном платье миди цвета морской волны от дизайнера Кати Сильченко.

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