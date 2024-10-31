На встречу к королю: стало известно, при каком условии Меган Маркл может разрешить детям увидеться с их дедушкой

Меган Маркл может положить конец вражде с королевской семьей и разрешить принцу Гарри привезти детей к королю Чарльзу, чтобы монарх увидел внуков.

Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские приобрели новый дом в Португалии, и многие поклонники полагают, что этот шаг позволит паре стать ближе к королевской семье без необходимости фактически переступать порог Великобритании.

Меган и Гарри с дочерью Лилибет, фото из документального сериала "Гарри и Меган" на Netflix

Пятилетний Арчи и трехлетняя Лилибет провели очень мало времени в Великобритании и выросли в Калифорнии после того, как Гарри и Меган сложили с себя полномочия старших действующих членов королевской семьи в 2020 году.

Меган и Гарри, королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Теперь, если это будет сочтено безопасным, вполне вероятно, что в какой-то момент она даст свое благословение Гарри на то, чтобы отвезти Арчи и Лилибет к их дедушке, королю Чарльзу. А с точки зрения логистики наличие жилья в Португалии облегчит задачу, поскольку Меган сможет прилететь туда с детьми, не чувствуя себя в ловушке", - рассказал источник изданию Closer, пишет express.co.uk.

Напомним, что Меган Маркл посетила Великобританию с 2020 года лишь дважды. Она приезжала на платиновый юбилей королевы Елизаветы II в 2022 году и на ее похорон в том же году. Принц Гарри летал в Лондон гораздо чаще.

Меган и Гарри в Великобритании в 2022 году / Фото: Associated Press

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