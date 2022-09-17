"На всякий случай": короля Чарльза III потроллили подданные, подарив ему ручку (видео)

Первая неделя правления короля Чарльза III выдалась напряженной. Но никто и не говорил сыну королевы Елизаветы II, что быть монархом – легко.

За первую неделю правления король Чарльз III дважды вышел из себя на публике. Все из-за ручки, которая потекла в самый неподходящий момент, а также других письменных принадлежностей, который оказались так не вовремя под рукой новоиспеченного короля, когда он должен был поставить подпись в одной из книг.

На видео, которое все уже обсудили видно, как Чарльз со злостью отодвинул чернильницу, и можно было заметить, что в процессе борьбы из нее пролилось пару капель чернил на ковер. Также король выругался на публике, что, конечно, говорит о том, что с самообладанием у Чарльза некоторые проблемы и ему еще предстоит научиться лучше держать себя в руках.

А вчера во время визита в Кардифф, когда король и королева приветствовали толпу, один из доброжелателей преподнес Чарльзу III ручку со словами: "На всякий случай". Король взял подарок и рассмеялся, а окружающая толпа начала аплодировать и смеяться над подарком. Вероятно, подарок позабавил короля, ну или, по крайней мере, нам хочется так думать.

Кстати, вчера королевская чета посетила собор Лландаффа, чтобы посетить молебен и в этот раз Чарльз III прибыл на мероприятие со своей собственной ручкой, дабы избежать конфузов, подписывая очередную книгу в соборе.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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