На высоких каблуках и с букетом желтых роз: Юлия Тимошенко пришла в посольство Великобритании

Народный депутат в образе total black почтила память британской королевы.
Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена у посольства Великобритании. Политик пришла почтить память королевы Елизаветы II, которая вчера отошла в мир иной.
Юлия Владимировна принесла с собой букет желтых роз.
Одета Тимошенко была во все черное: пальто, юбку-карандаш и капроновые колготки.
Образ нардеп дополнила своей фирменной косой и черными туфлями на высокой платформе и каблуках.
"Ибо зачем лишние слова… Вечная память, Королева…", — подписала фото Тимошенко.
Напомним, о смерти королевы Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября. Перед этим монархиня находилась под контролем медиков после того, как врачи были озабочены ее здоровьем.
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