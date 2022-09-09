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На высоких каблуках и с букетом желтых роз: Юлия Тимошенко пришла в посольство Великобритании

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На высоких каблуках и с букетом желтых роз: Юлия Тимошенко пришла в посольство Великобритании

Юлия Тимошенко / Фото: Instagram Юлии Тимошенко

Народный депутат в образе total black почтила память британской королевы.

Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена у посольства Великобритании. Политик пришла почтить память королевы Елизаветы II, которая вчера отошла в мир иной.

Юлия Владимировна принесла с собой букет желтых роз.

Юлия Тимошенко / © Instagram Юлии Тимошенко
Юлия Тимошенко / Фото: Instagram Юлии Тимошенко

Одета Тимошенко была во все черное: пальто, юбку-карандаш и капроновые колготки.

Образ нардеп дополнила своей фирменной косой и черными туфлями на высокой платформе и каблуках.

"Ибо зачем лишние слова… Вечная память, Королева…", — подписала фото Тимошенко.

Напомним, о смерти королевы Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября. Перед этим монархиня находилась под контролем медиков после того, как врачи были озабочены ее здоровьем.

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