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На высоких шпильках, в украшениях и с красным маникюром: премьер-министр Италии на саммите в Брюсселе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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На высоких шпильках, в украшениях и с красным маникюром: премьер-министр Италии на саммите в Брюсселе

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони продемонстрировала на мероприятии эффектный деловой образ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимает участие в двухдневном саммите ЕС, который проходит в здании Европейского Совета в Брюсселе. На нем европейские лидеры обсуждают Украину, миграцию и экономику.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Политик появилась там в эффектном деловом образе. На ней был белый топ и костюм цвета слоновой кости, состоявший из жакета и брюк-палаццо. Наряд она дополнила белыми босоножками с синей подошвой и на высоких шпильках.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку и макияж с серебряными тенями и розовой помадой. Уши Джорджа украсила золотыми серьгами с камнями, руки – широким золотым браслетом, разноцветными тонкими браслетами и кольцами с камнями. Красный маникюр завершил лук премьера.

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press
Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, в Тунис Джорджа Мелони приехала в нежно-розовом жакете с накладными карманами, блузке такого же цвета с блестками и белых штанах со стрелками.

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Дата публикации
Просмотры
1420
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