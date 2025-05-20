- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
На выставке цветов в Челси показали, как выглядят розы, названные в честь принцессы Уэльской
Недавно Королевское садоводческое общество назвало кораллово-розовую розу «Catherine’s Rose» в честь принцессы Уэльской Кейт, в честь ее работы, подчеркивающей «целительную силу» природы.
Во время открытия цветочной выставки Сhelsea Flower Show можно было увидеть, как выглядят эти красивые розовые розы.
Дизайнер Миа Уитхэм сфотографировалась с розой Catherine’s Rose во время мероприятия, которое также посетили король Чарльз и королева Камилла вчера вечером.
Напомним, ранее сообщалось, что эти нежные кораллово-розовые цветы, имеют насыщенный аромат с нотками рахат-лукума и манго. По данным Королевского садоводческого общества все средства от продажи цветов пойдут в благотворительный фонд по борьбе с раком Royal Marsden Cancer Charity, дело, которое близко сердцу принцессы Кейт, ведь это именно та больница, где жена принца Уильяма проходила лечение от рака.
Напомним, ранее мы рассказывали о других королевских особах, в честь которых были названы цветы.