На выставке в Виндзоре показали редкие фотографии принца Филиппа и его родственников

В Виндзорском замке открылась выставка, посвященная принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому.

На ней представлены личные вещи мужа королевы Елизаветы II, а также портреты с особыми семейными связями, которые выставляются впервые. Также там показана королевская свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа и военно-морская карьера ее покойного мужа, благотворительная деятельность и его любовь к вождению кареты. Выставку, куратором которой является Royal Collection Trust, изначально планировалась приурочить к 100-летию принца Филиппа 10 июня. Но герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года.

Выставка в Виндзорском замке / Getty Images

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Центральным элементом выставки, которая открылась 24 июня, стал портрет герцога Эдинбургского, написанный Ральфом Хеймансом в 2017 году, в год ухода Филиппа на пенсию с общественных мероприятий. Картина является одним из последних официальных портретов принца Филиппа перед его смертью в апреле в возрасте 99 лет. На нем изображен 73-летний муж королевы Елизаветы II, стоящий в Большом коридоре Виндзорского замка, а в конце Большого коридора находится Гобеленовая комната, где родились мать принца Филиппа, принцесса Алиса, и бабушка по материнской линии, принцесса Виктория, пишет People.

Выставка в Виндзорском замке / Getty Images

Выставка в Виндзорском замке / Getty Images

Принц Филипп провел большую часть года перед своей смертью в Виндзорском замке с королевой Елизаветой во время пандемии коронавируса, хотя они также посещали Балморал и Сандрингем. Он умер в Виндзорском замке и был похоронен на территории часовни Святого Георгия 17 апреля 2021 года. После смерти монарха принц Филипп будет перезахоронен вместе с ней.

Выставка в Виндзорском замке / Getty Images

Выставка в Виндзорском замке / Getty Images

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

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