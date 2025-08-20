На яхте в Сен-Тропе: беременная Беатриче Борромео наслаждается отдыхом с мужем и сыновьями

Беатриче Борромео с сыном Франческо / © Getty Images

Реклама

Этим летом стало известно, что Беатриче беременна третьим ребенком.

Вместе с мужем Пьером Казираги они отправились в Сен-Тропе, где наслаждаются несколькими днями семейного отдыха на борту роскошной яхты.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Также с ними отдыхают их двое сыновей — Стефано и Франческо. Папарацци сделали фото, как Беатриче в слитном купальнике и шляпе стояла на борту яхты, принадлежащей принцессе Каролине. Фотографиями поделилось издание Vanitatis.

Реклама

Во время отдыха Беатриче также демонстрировала свой округлившийся живот в белом платье-рубашке, шляпе-боб с эффектом рафии и розовых очках в оправе «кошачий глаз». С борта яхты она наблюдала, как ее муж и дети наслаждаются батутом, зиплайном и дайвингом под руководством Пьера.

Беатриче Борромео с сыном Франческо / © Getty Images

Пара также воспользовалась временем, проведенным в городе, чтобы побыть наедине. Сменив купальники на элегантное платье миди с цветочным принтом, они прогулялись по порту и выпили по бокалу на одной из популярных городских террас.