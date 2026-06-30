На ярмарке Дональда Трампа представили корову по имени Мелания

Мелания Трамп / © Associated Press

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Крупная американская государственная ярмарка, организованная президентом Дональдом Трампом, оказалась в центре внимания после того, как издание The Washington Post опубликовало видео с мероприятия. Одну из коров, представленных фермерами на ярмарке, назвали в честь супруги президента — Мелания.

Владелица коровы, девушка по имениПайпер Столифер рассказала, как она и её коллеги-студенты из Национальной организации FFA (ранее известной как Future Farmers of America) решили отдать дань уважения первой леди на своей выставке скота.

Корова Мелания / © Getty Images

«Мы пытались придумать патриотические имена к 250-летию Америки и решили, что Мелания — хорошая идея, потому что это имя первой леди, и цвет волос довольно похож», — пояснила студентка. «Это просто показалось нам удачным».

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Хотя это имя может и не прижиться в качестве прозвища для скота, издание Peopleнапомнило, что первый срок Трампа на посту совпал с всплеском популярности имени «Мелания» для новорожденных в те годы. Согласно данным США, имя первой леди заняло пятое место среди самых быстрорастущих имен для девочек с 2016 по 2017 год, уступая другим популярным именам, таким как «Энсли» и «Оклинн». Имя первой леди США имеет греческое и латинское происхождение и означает «темная» или «черная», согласно с TheBump.com.

Мелания Трамп / © Associated Press

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