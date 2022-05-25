На юбилей королевы не приедет: отец Меган Маркл госпитализирован

Отцу Меган Маркл снова не суждено приехать в Великобританию. Мужчина собирался посетить празднования в честь платинового юбилея королевы и увидеть своих внуков хотя бы издалека, но попал в больницу.

Западные СМИ сообщают, что отец герцогини Сассекской находится в больнице после пережитого инсульта. Мужчину госпитализировали во вторник.

Эту новость подтвердил близкий друг Томаса Карл Ларсен. Он сообщил, что Томас был госпитализирован во вторник утром после инсульта, пишет Hello!

Отец Меган Маркл должен был вылететь в Соединенное Королевство в преддверии платинового юбилея королевы, где он впервые увидел бы своих внуков – Арчи и Лилибет, если бы они появились на балконе вместе с другими членами королевской семьи. И Томас с нетерпением ждал поездки в Британию, так как ранее уже заявлял, что вопреки конфликту с дочерью, он очень уважает королевскую семью и Ее Величество Елизавету II.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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Напомним, когда его дочь Меган выходила замуж за принца Гарри в 2018 году, Томас Маркл тоже не смог приехать в Британию из-за того, что находится в больнице с проблемами с сердцем.

Напомним, Гарри и Меган уже официально подтвердили, что приедут на платиновый юбилей королевы Елизаветы II, но на балконе Букингемского дворца вместе с другими членами семьи они, скорее всего, не появятся.

Меган Маркл и британская королевская семья / Фото: Associated Press

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