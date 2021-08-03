Наблюдал за соревнованиями и вязал: олимпийский чемпион из Великобритании произвел фурор необычным хобби

Олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду с вязанием привлек к себе внимание всего мира на Играх.

Олимпийские игры в Токио не проходят без интересных выходок ее участников. К примеру, во время открытия Олимпиады представитель Тонга – 37-летний Пита Тауфатофуа - появился на церемонии с обнаженным мускулистым торсом и обмазанный маслом. Из одежды на атлете была тонганская традиционная одежда – таовала (юбка) в бежевых тонах.

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Пита Тауфатофуа / Associated Press

Еще один спортсмен привлек наше внимание и всего мира – 27-летний олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду из Великобритании - Том Дейли. Он произвел фурор на Олимпийских играх своим необычным хобби – вязанием.

Во время просмотра соревнований на трибунах Том два дня подряд вязал. Он связал свитер для собаки своих друзей - французского бульдога по кличке Иззи, а также кардиган для олимпийской сборной Великобритании.

Том Дейли / Getty Images

Том даже связал мешочек для своей золотой медали.

Фотографы также запечатлели, как Дейли давали пакет с пряжей.

Том Дейли / Getty Images

По словам спортсмена, вязание - это единственное, что ему помогает бороться со стрессом на соревнованиях.

Том Дейли / Getty Images

Атлет так любит свое хобби, что у него дома собралась уже большая коллекция вязаных вещей – яркие свитеры, жилеты, кардиганы, платья, шапки, игрушки и другие аксессуары. Для этого он даже создал отдельный аккаунт в Instagram, где демонстрирует вязаную одежду.

Одевает в вязаные наряды Дейли не только себя, но и своего возлюбленного - сценариста и режиссера Дастина Лэнсома Блэка (с которым состоит в браке с 2017 года) и их сына (которого в 2018 году им родила суррогатная мать). Достаются подарки также и коту.

Спортсмен также любит дарить своим друзьям одежду, которую сам создает. К примеру, для подруги - блогера Софи Ли – он связал из остатков пряжи точную копию платья от Gucci, которая, на наш взгляд, получилась даже лучше оригинала.

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