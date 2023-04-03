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Начал с Елизаветой II, а завершил с Уильямом: король Чарльз III отчитался о проекте по высадке деревьев

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
725
Время на прочтение
2 мин
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Начал с Елизаветой II, а завершил с Уильямом: король Чарльз III отчитался о проекте по высадке деревьев

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Прошло два года с тех пор, как королева Елизавета II и ее старший сын Чарльз, теперь уже король, посадили первое дерево в рамках программы The Queen's Green Canopy.

Эта программа по озеленению страны официально подошла к концу, о чем сообщили на официальных страницах в соцсетях короля Чарльза III. За два года (программа стартовала в 2021 году) было высажено более 3 миллионов новых деревьев.

Королева Елизавета II и принц Чарльз в 2021 году высадили дерево / © Getty Images
Королева Елизавета II и принц Чарльз в 2021 году высадили дерево / Фото: Getty Images

Чарльз начал высадку деревьев со своей уже покойной матерью, а завершил - с сыном принцем Уильямом.

"Король и принц Уэльский посадили кленовое дерево в саду Сандрингемского дома - одно из более чем 3 миллионов деревьев, посаженных в честь королевы Елизаветы II в рамках этой инициативы.

Трудно поверить, что прошло два года с тех пор, как мы с мамой посадили дерево в Большом Виндзорском парке, чтобы отметить начало проекта The Queen’s Green Canopy (QGC)", - говорится в Твиттере королевской семьи.

Напомним, эту уникальную британскую инициативу по посадке деревьев, создали в ознаменование платинового юбилея Ее Величества в 2022 году, покровителем которой являлся Чарльз.

Напомним, ранее мы показывали вам, как члены британской королевской семьи в разные годы высаживали деревья.

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Дата публикации
Просмотры
725
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