Начал с Елизаветой II, а завершил с Уильямом: король Чарльз III отчитался о проекте по высадке деревьев

Прошло два года с тех пор, как королева Елизавета II и ее старший сын Чарльз, теперь уже король, посадили первое дерево в рамках программы The Queen's Green Canopy.

Эта программа по озеленению страны официально подошла к концу, о чем сообщили на официальных страницах в соцсетях короля Чарльза III. За два года (программа стартовала в 2021 году) было высажено более 3 миллионов новых деревьев.

Королева Елизавета II и принц Чарльз в 2021 году высадили дерево / Фото: Getty Images

Чарльз начал высадку деревьев со своей уже покойной матерью, а завершил - с сыном принцем Уильямом.

"Король и принц Уэльский посадили кленовое дерево в саду Сандрингемского дома - одно из более чем 3 миллионов деревьев, посаженных в честь королевы Елизаветы II в рамках этой инициативы.

Трудно поверить, что прошло два года с тех пор, как мы с мамой посадили дерево в Большом Виндзорском парке, чтобы отметить начало проекта The Queen’s Green Canopy (QGC)", - говорится в Твиттере королевской семьи.

Напомним, эту уникальную британскую инициативу по посадке деревьев, создали в ознаменование платинового юбилея Ее Величества в 2022 году, покровителем которой являлся Чарльз.

“It is hard to believe that two years have passed since my mother and I planted a tree in Windsor Great Park to mark the commencement of The Queen’s Green Canopy.” pic.twitter.com/djjCdbpBIu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 2, 2023

Напомним, ранее мы показывали вам, как члены британской королевской семьи в разные годы высаживали деревья.

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