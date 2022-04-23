Национальный код: Музей Ивана Гончара показал традиционные украинские писанки

Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" опубликовал на своей странице в Instagram видео с традиционными украинскими писанками из разных частей нашей страны.

В частности, в видео под сопровождение группы The Doox показаны писанки из 13 уголков Украины: Приднепровье, Полесье, Юг Украины, Лемковщина, Восточное Подолье, Западное Подолье, Покутье, Буковина, Гуцульщина, Ополье, Закарпатье, Пряшевщина.

Публикацию в музее дополнили известным изречением "Пока люди будут писать писанки, до тех пор в мире будет существовать любовь", а также добавили "Украина, мы выстоим! Ведь в наших сердцах море любви, а она является сильнейшим оружием при защите от посягательств врагов на наше достоинство и свободу" ".

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