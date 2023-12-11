Над принцессой Кейт издевались в школе: всплыли новые подробности

Именно этот факт сильно повлиял на то, как Кейт воспитывает своих троих детей и, что предпринимает, чтобы они росли в любви и заботе.

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд рассказала журналу OK! о том, что собственный опыт Кейт повлиял на то, как воспитываются принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

"Принц и принцесса Уэльские ясно дали понять, что их молодая семья будет, насколько это возможно, на первом месте, и это включает в себя то, что трое их детей посещают дневную школу, а не учатся в школе-интернате, как это было у Кэтрин и Уильяма. Кейт провела очень несчастливое время в Даун-Хаусе в первые два семестра, и над ней довольно сильно издевались, прежде чем она перешла в колледж Мальборо", - говорит журналист.

Это полностью повлияло на то, как она хочет, чтобы ее дети получали образование, а также на ее веру и исследования в области раннего развития детей, пишет express.

"Показательно, что Кейт принимала активное участие в поисках школы для Джорджа, Шарлотты и Луи, поскольку два ключевых стремления школы Ламбрук — это доброта и инклюзивность. Уильям и Гарри учились в школе-интернате, когда достигли начального школьного возраста. Диана очень скучала по ним, но в то же время воспитывалась также вдали от своей семьи", - говорит эксперт.

Принцесса Кэтрин и принц Уильям хотят, чтобы их деть росли рядом с ними, воспитывались в счастливой и заботливой среде. И пока что у них это получается.

Напомним, на днях принц и принцесса Уэльские представили свою рождественскую открытку, которая растрогала сердца королевских поклонников.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

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