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Надел форму и вышел в свет: король Чарльз III проинспектировал академию, где учились его сыновья

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Надел форму и вышел в свет: король Чарльз III проинспектировал академию, где учились его сыновья

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III прибыл сегодня на парад 200-й Королевской военной академии в Сандхерсте. Парад знаменует собой завершение 44-недельной интенсивной подготовки офицеров-кадетов.

Монарх проинспектировал парад и вручил флаги и знамя государя принимающим прапорщикам. Чарльз был одет в полную военную форму и выступил на мероприятии с речью и вручил Почетный меч, после чего произошло награждение лауреатов.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Говоря как отец двух выпускников этой Академии, который помнит их раздающие парады, я знаю, что они будут полны огромной гордости, увидев вас на этом параде", - произнес король.

Покойная королева Елизавета II дважды присутствовала на параде в Королевской военной академии в Сандхерсте, чтобы увидеть, как ее внуки принц Уильям и принц Гарри заканчивают обучение.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
203
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