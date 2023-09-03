Надел гольфы с красными ленточками: король Чарльз III посетил Шотландию в традиционном наряде

Мероприятие которое он посетил - это самые известные в мире игры горцев, которые проводятся ежегодно в первую субботу сентября.

2 сентября король Великобритании Чарльз III, его супруга королева Камилла, а также сестра принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс посетили мероприятие Braemar Gathering 2023, проходившее в Мемориальном парке в Бремаре, что в Шотландии.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

По традиции, когда король приезжает в эти края, он надевает национальный наряд, которым в Шотландии является килт - шерстяная юбка до колен в клетчатый принт. Национальный наряд король сочетал со светлым пиджаком, жилетом и белой рубашкой.

Дополняли его наряд галстук, платок в нагрудном кармане, а также декоративный кожаный кошель, который по традиции висит на ремне килта на цепочке. Также король надел красные вязаные гольфы украшенные красными ленточками и черные туфли, а вот лацканы пиджака украсил несколькими брошами и, как он любит, небольшим живым цветком.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Почтила традиции и королева Камилла, поскольку появилась в Шотландии в шляпе с перьями и мини-сумкой Bottega Veneta, а также в зеленом костюме с клетчатым принтом. Образ Ее Величества был просто очаровательным.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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