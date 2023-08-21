Надел любимый килт: король Чарльз III приехал на отдых в Шотландию

Король Чарльз III приехал в Шотландию, в свой любимый замок Балморал, чтобы провести там остаток лета и отпуск. А также почтить память своей покойной матери королевы Елизаветы II, скончавшейся в сентябре 2022 года.

Чарльз проведет отпуск в замке, в Абердиншире в Шотландском нагорье. Здесь любила отдыхать королева Елизавета II все свои годы жизни, продолжает эту традицию и Чарльз.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

74-летнего короля встретили в королевской резиденции небольшой церемонией у ворот замка. Монарх проинспектировал почетный караул Балаклавской роты, 5-й батальон Королевского полка Шотландии.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В соответствии с еще одной королевской традицией король Чарльз встретился с капралом Круачаном IV — шетландским пони, который служит талисманом Королевского полка Шотландии, сообщает People. Король обменялся несколькими словами с дрессировщиком пони и даже погладил пони по носу — но талисман не всегда ведет себя наилучшим образом в присутствии монархов.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также король посетил винодельню и встретился с представителями местного бизнес-сообщества. Королева Камилла, к сожалению, супругу в этот день компанию не составила. Чарльз был в килте и, похоже, в отличном настроении.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также: