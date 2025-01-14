Надела аксессуар дочери: королева Летиция дополнила образ особенной деталью

Недавно король Филипп VI и королева Летиция провели свою 19-летнюю дочь принцессу Леонор в шестимесячное плавание. Наследница трона вместе со своими однокурсниками отправилась в путешествие на учебном корабле "Хуан Себастьян де Элькано".

Во время прощания с Леонор все взгляды публики были прикованы к юной принцессе, а также к ее матери – королеве Летиции, которая не могла сдержать слез во время эмоционального мероприятия.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ее Величество появилась на публике в синем брючном костюме, состоящем из прямого блейзера и прямых брюк, в сочетании с белой блузой Carolina Herrera с нежным бантом на шее. А у нее на голове был ободок, украшен золотыми листьями и мелкими жемчужинами, что придавало образу романтичность и изысканность, но также выполняло и более практическую функцию, он поддерживал волосы, защищая лицо от ветра, который всегда дует в гавани.

Интересно, что Летиция выбрала этот аксессуар не просто так. Это ободок ее младшей дочери – инфанты Софии, которая учится в колледже UWC Atlantic в Уэльсе и не могла присутствовать в этот важный день вместе со своей семьей.

Инфанта София и принцесса Леонор, 2015 год / Фото: Getty Images

Как пишет royalfamily.news инфанта София носила этот ободок в 2015 году в день, когда ее сестра поступила на учебу в колледж Санта-Мария-де-лос-Росалес.

Инфанта София, 2015 год / Фото: Getty Images

Этот жест, объединивший воспоминания в одном аксессуаре, навел на мысль о том, что каким-то образом семья была едина в этот эмоциональный момент.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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