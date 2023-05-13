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Надела блузу лимонного цвета: королева Рания пришла на выпускной к младшей дочери

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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Надела блузу лимонного цвета: королева Рания пришла на выпускной к младшей дочери

Королева Рания / Фото: Getty Images

В сообщении она написала, что очень гордится дочерью и ее достижениями.

На этой неделе 22-летняя иорданская принцесса Сальма - дочь королевы Рании и короля Абдаллы II - окончила Университет Южной Калифорнии по специальности "археология".

Оба ее родителя находились в такой важный момент с ней в США и посетили на церемонию, где наблюдали, как принцесса получает диплом в мантии с иорданским флагом.

На странице в Instagram королева Рания опубликовала снимок с дочерью и написала, как ею гордится.

"Я так горжусь тем, что вчера отпраздновала выпуск моей Сальмы из Университета Южной Калифорнии. Мне не терпится увидеть, что ты будешь делать дальше. Поздравляем!", - написала Ее Величество.

На снимке Рания позировала в удлиненной блузе с поясом от бренда Brandon Maxwell. Ее наряд выполнен в нежно-желтом оттенке.

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Дата публикации
Просмотры
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