Надела блузу с рюшами и распустила волосы: дочь Байдена пришла в суд поддержать брата

Женщина пришла в суд, чтобы поддержать своего старшего брата Хантера.
42-летняя Эшли Байден - дочь президента США Джо Байдена и его второй жены Джилл - первой леди - замечена фотографами в городе Уилмингтоне, штат Делавэр.
На Эшли была светлая блуза с рукавами три четверти и рюшами спереди. Также она была с мелким принтом - черной точкой.
Носила блузу дочь президента с черными брюками и несколькими украшениями - серьгами кольцами в ушах и браслетами на запястьях. Волосы она распустила и сделала макияж с нюдовой помадой на губах.
Днем ранее Эшли посетила слушание в темно-синем жакете с золотыми пуговицами и белой футболке. Украшения на ней были другие - золотые серьги-кольца и браслет.
Также под прицел фотографов попала мать Эшли. Первая леди Джилл Байден пришла в суд в ярком образе - костюме василькового цвета.
А вот Хантера, который и является причиной посещения семьей суда, заметили после слушания с женой Мелиссой Коэн. Пара выходила из здания держась за руки.
Напомним, что на этой неделе начался суд над сыном президента США. Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем федеральным пунктам обвинения: двум - в даче ложных показаний и одному - в незаконном хранении оружия.
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