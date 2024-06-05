Надела блузу с рюшами и распустила волосы: дочь Байдена пришла в суд поддержать брата

Женщина пришла в суд, чтобы поддержать своего старшего брата Хантера.

42-летняя Эшли Байден - дочь президента США Джо Байдена и его второй жены Джилл - первой леди - замечена фотографами в городе Уилмингтоне, штат Делавэр.

На Эшли была светлая блуза с рукавами три четверти и рюшами спереди. Также она была с мелким принтом - черной точкой.

Носила блузу дочь президента с черными брюками и несколькими украшениями - серьгами кольцами в ушах и браслетами на запястьях. Волосы она распустила и сделала макияж с нюдовой помадой на губах.

Эшли Байден / Фото: Associated Press

Днем ранее Эшли посетила слушание в темно-синем жакете с золотыми пуговицами и белой футболке. Украшения на ней были другие - золотые серьги-кольца и браслет.

Эшли Байден / Фото: Associated Press

Также под прицел фотографов попала мать Эшли. Первая леди Джилл Байден пришла в суд в ярком образе - костюме василькового цвета.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А вот Хантера, который и является причиной посещения семьей суда, заметили после слушания с женой Мелиссой Коэн. Пара выходила из здания держась за руки.

Хантер Байден с женой Мелиссой Коэн Байден / Фото: Associated Press

Напомним, что на этой неделе начался суд над сыном президента США. Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем федеральным пунктам обвинения: двум - в даче ложных показаний и одному - в незаконном хранении оружия.

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