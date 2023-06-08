Надела блузу с голубым принтом: кронпринцесса Метте-Марит посетила текстильную фабрику

Супруги побывали на производстве, которое специализируется на переработке текстиля и повторного его использования.

7 июня наследный принц Норвегии Хакон и его жена наследная принцесса Метте-Марит посетили текстильное производство под названием Sisters in Business - это предпринимательская компания, которая создает рабочие места для женщин. Тема визита пары: "Повторное использование текстиля создает рабочие места и лучше для окружающей среды".

Для своего визита на производство Метте-Марит выбрала лаконичный наряд, в котором сочетала классические темно-синие брюки и блузу от co’couture с рукавами три четверти и пестрым голубым принтом.

Образ принцесса дополнила фиолетовым клатчем, туфлями-лодочками и красивой укладкой с локонами. Принц Хакон отдал предпочтение темным брюкам, голубой рубашке и темно-синему клетчатому пиджаку.

Наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

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