Надела брошь-корону: королева Камилла появилась на приеме в особенном украшении

Недавно королева Камилла посетила новый прием в Букингемском дворце, где появилась в образе, отдав дань уважения своему мужу королю и покойной свекрови Елизавете II.

На недавнем приеме в Букингемском дворце, где королева встретилась с финалистами, судьями и знаменитыми читателями в честь финала конкурса творческого письма BBC, Камилла появилась в ослепительной броши, украшенной ее любимым драгоценным камнем.

Брошь называется Tudor Crown, изделие имеет серебряную оправу со сверкающими бриллиантами в форме короны Тюдоров, а его основание украшено одним сапфиром, рубином и изумрудом. Как известно, Камилла родилась в июле, а камнем этого месяца является рубин – ее любимый камень.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ее Величество прикрепила этот эффектный аксессуар к своему черному блейзеру Fiona Clare, она была обута в высокие замшевые сапоги Russell & Bromley и дополнила свой образ браслетом Van Cleef & Arpels – своим любимым.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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