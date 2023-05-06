Надела брошь принцессы Анны: Зара Тиндалл очаровала образом и улыбкой на коронации

6 мая в Лондоне состоялась коронация короля Чарльза III и его жены королевы Камиллы. Среди гостей этого исторического события была его племянница - 41-летняя Зара Тиндалл - дочь принцессы Анны и внучка покойной королевы Елизаветы II.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара - частый гость на семейных праздниках и всегда привлекает внимание своим позитивным настроением и красивыми образами. В этот раз она надела платье-пальто ниже колен от Laura Green в очень нежном голубом оттенке, которое хорошо сочеталось со светлым оттенком ее глаз и светлыми волосами.

У платья был воротник-стойка и подкладка в молочном оттенке, талию украшал тонкий пояс с пряжкой.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Дополняли образ Зары шляпка с оригинальным украшением-помпоном, пара бриллиантовых сережек Calleija, сумка Strathberry, а также роскошная бриллиантовая брошь в виде банта с кисточками, принадлежащая принцессе Анне.

Принцесса Анна, Лондона 13 июля 2017 года / Фото: Getty Images

По проходу Зара шла со своим мужем Майком Тиндаллом держась за руки, в отличие от Кейт и Уильяма, им можна так появляться на публике, поскольку они не исполняют королевские обязанности.

Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом / Фото: Associated Press

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