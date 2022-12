Надела брюки неподходящей длины: с королевой Максимой произошел конфуз

Недавно королева-консорт посетила школу OBS De Globe, куда приехала, чтобы посмотреть уроки музыки в преддверии рождественского концерта крупнейшей школьной группы на следующей неделе, инициированного More Music in the Class в Харлеме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день 51-летняя Максима надела оливковый брючный костюм от любимого бренда Natan Couture. Он состоял из жакета с поясом на талии и брюк-клешь. Брюки были со стрелками и слишком длинные. Максима уже не первая королевская особа, которая надела слишком длинные брюки.

Ранее такой конфуз произошел с принцессой Уэльской Кэтрин, когда она посещала стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне.

И с кронпринцессой Мэри, она присутствовала на скачках Hubertus Hunt.

Даже Меган Маркл критиковали за неподобающую длину брюк, когда она еще жила в Британии и была членом королевской семьи.

Что касается Максимы, то в остальном ее образ был хорош и гармоничен. Под костюм она надела темно-зеленую водолазку, дополнила образ крупными серьгами с листвой и жемчужинами, сделала макияж и собрала волосы в аккуратный низкий хвост.

Королева Максима / Фото: Getty Images

