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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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1250
Время на прочтение
1 мин

Надела черную косуху и кроссовки: княгиня Монако Шарлин посетила мероприятие

Деловой наряд княгиня променяла на стильный мотоциклетный.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин

Князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин открыли Box98 — новый развлекательный центр, расположенный в бывшем здании, где хранилась коллекция автомобилей принца Монако (конце 1950-х годов ее начал собирать князь Ренье III).

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Сопровождали пару на мероприятии племянник Альбера II Луи с женой Мари Дюкрюэ, а также племянница Камиллы Готтлиб. Также среди гостей был замечен младший брат Шарлин — Гарет Уиттсток.

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин привлекла внимание своим нарядом, поскольку появилась на публике в кожаной косухе от Emporio Armani.

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Также в тот день на княгине Монако были обтягивающие скинни-джинсы, черная водолазка и кроссовки от Adidas.

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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