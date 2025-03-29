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Надела черную косуху и кроссовки: княгиня Монако Шарлин посетила мероприятие
Деловой наряд княгиня променяла на стильный мотоциклетный.
Князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин открыли Box98 — новый развлекательный центр, расположенный в бывшем здании, где хранилась коллекция автомобилей принца Монако (конце 1950-х годов ее начал собирать князь Ренье III).
Сопровождали пару на мероприятии племянник Альбера II Луи с женой Мари Дюкрюэ, а также племянница Камиллы Готтлиб. Также среди гостей был замечен младший брат Шарлин — Гарет Уиттсток.
Княгиня Шарлин привлекла внимание своим нарядом, поскольку появилась на публике в кожаной косухе от Emporio Armani.
Также в тот день на княгине Монако были обтягивающие скинни-джинсы, черная водолазка и кроссовки от Adidas.