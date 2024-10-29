Надела его снова: королева Летиция сходила на выставку в любимом наряде

После напряженных выходных в Овьедо, где состоялась церемония вручения наград принцессы Астурийской, королева вернулась к исполнению других обязанностей.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция открыла в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо выставку на которую приехала в темно-синем платье-миди с большими белыми цветами от испанского бренда Galcon Studio, выполненное из высококачественной мериносовой шерсти. Платье выделяется овальным вырезом и рукавами три четверти, а также дополнено тонким поясом на талии. Этот наряд королева уже неоднократно носила.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Летиция дополнила миниатюрной сумкой и черными кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках. Также в ее ушах были цветочные серьги, а волосы распущены. Королева сделала макияж и надела на указательный палец любимое кольцо Coreterno.

Недавно, напомним, мы рассматривали повседневный образ королевы Летиции, когда она носила пальто в сочетании с объемным шарфом и брюками.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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