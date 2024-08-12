Надела его вместо помолвочного: на пальце принцессы Кейт заметили новое кольцо

Принцесса Кейт и принц Уильям поделились в своем Instagram специальным сообщением для сборной Великобритании, поздравив спортсменов с их упорным трудом и медалями на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Королевские поклонники похвалили полосатый образ принцессы Уэльской. Она была одета в топ от Ralph Lauren, у нее был легкий макияж на лице, распущены длинные волосы, на шее - тонкая золотая цепочка, а на пальце, где она обычно носит свое помолвочное кольцо, публика заметила новое украшение.

Кейт и Уильям / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Это золотое кольцо с россыпью мелких камней граната, которое идеально для повседневной носки. Некоторые предполагают, что Кейт могла носить его и раньше. А Instagram аккаунт Remoulade Sauce предположил, что кольцо, которое носила Кейт, могло быть «кольцом обещания» от принца Уильяма, которое он подарил Кэтрин много-много лет назад. Кольцо ее обещания представляет собой кольцо из розового золота с жемчугом (камень, месяца рождения Уильяму в июне) и множеством гранатов (камень, месяца рождения Кэтрин в январе).

Новое кольцо принцессы Кейт / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Поклонники отметили, что это кольцо выглядит гораздо более практичным для повседневной жизни, и оно, безусловно, красивое. Жаль, рассмотреть его в деталях не предоставляется возможным.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Мы также рассказывали ранее, что всех впечатлила борода принца Уэльского.

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