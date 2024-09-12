Надела его вместо помолвочного: принцесса Кейт появилась на публике с новым кольцом на пальце

В новом видео, которые на днях поделилась с публикой принцесса Уэльская, многие заметили на ее пальце кольцо, которое ранее Кэтрин не носила.
Впервые на пальце Кэтрин заметили это кольцо, когда она и принц Уильям предстали на видео в своем Instagram со специальным сообщением для сборной Великобритании, поздравив спортсменов с их упорным трудом и медалями на Олимпийских играх в Париже 2024 года.
Это же украшение Кейт надела и на съемку семейного ролика, где, как мы рассказывали ранее, принцесса и принц впервые поцеловались на публике после свадьбы.
Лорен Киена, основательница блога The Court Jeweller прокомментировала для журнала People новинку на пальце принцессы Уэльской, сказав:
"Кольцо, которое носила Кейт, определенно является новым дополнением к ее шкатулке с драгоценностями. Это тонкое, сверкающее кольцо в стиле вечности с чередующимися светлыми и темными драгоценными камнями".
Сочетала его принцесса Уэльская со своим обручальным кольцом из валлийского золота, а также кольцом Annoushka из белого золота с бриллиантами, которое она начала носить вскоре после рождения их первенца, принца Джорджа, в 2013 году, которое, как многие считают, было подарком от принца Уильяма.
"Многие из этих колец вечности отражают семейные отношения. Учитывая, что камнями ее детей являются рубины, изумруды и бриллианты, меня не удивит, если драгоценные камни, вставленные в новое кольцо, будут связаны с Джорджем, Шарлоттой и Луи", — говорит Киена о том, каким может быть более глубокий смысл этого аксессуара.
Почему Кейт не надела свое помолвочное кольцо с сапфиром в окружении бриллиантов, известное, как кольцо принцессы Дианы, эксперт говорит, что "королевские особы носят свои обручальные кольца по-разному, как и все мы.
"Некоторые, как королева Елизавета II, носят свои обручальные кольца ежедневно в течение всей своей жизни. Другие, как королева Матильда и королева Мэри, регулярно меняют свои обручальные кольца на другие. А некоторые, как королева Летиция, вовсе не носят их много лет", - говорит она.
Напомним, мы также рассказывали о пяти скрытых посланиях принцессы Кейт в ее новом семейном видео.
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