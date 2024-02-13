Надела фартук и стала у плиты: Меган Маркл показала, как провела выходные

Меган Маркл присоединилась к 15 женщинам, которые переселились в США из Афганистана, чтобы на выходных приготовить традиционную афганскую еду.

Герцогиня Сассекская создала проект The Welcome Project в 2023 году совместно с фондом Archewell Foundation, который она основала вместе с принцем Гарри после их переезда в Калифорнию.

Как сообщается на сайте Archewell Foundation, программа призвана создать "безопасную гавань и инклюзивную среду для женщин, которые недавно переселились в США из Афганистана". Снимками из мероприятия также поделились на официальном сайте фонда Сассекских.

Герцогиня надела фартук и присоединилась к проекту "Добро пожаловать в Южную Калифорнию", чтобы провести вечер за приготовлением афганских блюд вместе с 15-ю женщинами. После этого все вместе они обсудили на кухне личные истории и поддержку, которую они находят со стороны этой группы женщин из поколения в поколение.

Поскольку многие женщины переселяются в Южную Калифорнию, Mina's List и The Archewell Foundation объединили свои усилия, чтобы "обеспечить сообщество и поддержку этим замечательным женщинам, когда они начинают восстанавливать свою жизнь в США", говорится в пресс-релизе.

Напомним, на этой неделе Меган и ее муж Гарри планируют отправится в Канаду, где проведут День Валентина.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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