Надела фартук и завязала волосы в пучок: принцесса Кейт поработала на текстильной фабрике

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Днем Кэтрин посетила текстильные фабрики в графстве Саффолк, чтобы отдать дань уважения британским производителям текстиля. А позже приехала с визитом на фабрику Marina Mill в Какстоне, в графстве Кент — семейное предприятие, специализирующееся на ручном дизайне и трафаретной печати на мебельных тканях.

Связь принцессы Уэльской с индустрией моды выходит за рамки ее безупречного чувства стиля, ведь ее прадед, Ноэль Миддлтон, ранее был директором текстильной фирмы William Lupton & Co.

Кейт посетила Sudbury Silk Mills — семейную ткацкую фабрику, которая является лидером жаккардового ткачества и неотъемлемой частью британской текстильной промышленности на протяжении более 300 лет.

Она пообщалась с командой дизайнеров и узнала все о творческом процессе, лежащем в основе их работы. После чего отправилась в ткацкий цех фабрики и встретилась с членами производственной группы, чтобы увидеть ткацкие станки в работе и узнать все о том, что происходит перед финальной проверкой готовой ткани, пишет express.co.uk.

Затем Кэтрин отправилась на фабрику Marina Mill в Кенте — семейное предприятие, известное своими тканями для обивки, которые изготавливаются вручную и с использованием трафаретной печати. Там Кейт провела время с директором по дизайну Тандин Рокинс, которая от руки делала наброски для каждого дизайна, который будет готов к печати. ​​Затем принцессе предоставили возможность самостоятельно нанести рисунок на ткань методом трафаретной печати.

Для этого принцесса Уэльской пришлось немного переодеться. Она сняла жакет от своего брючного костюма, и оставшись в черном топе надела сверху фартук. Также Кейт собрала волосы в низкий пучок, чтобы они не мешали работе. Королевская особа с интересом наблюдала за процессом, и сама в нем участвовала.

Отметим, это не первый выход Кейт на этой неделе. Ранее вместе с принцем Уильямом они посещали Национальную федерацию институтов женщин в Саннингдейле.

