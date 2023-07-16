Надела идеальное зеленое платье: принцесса Кейт с мужем и детьми приехала на Уимблдон

Принц и принцесса Уэльские вместе со старшими детьми приехали на четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

На финале Кейт снова вручит приз победителю на этот раз мужского одиночного разряда. Уэльские взяли с собой и старших детей. Для их 8-летней дочери Шарлотты – это первое появление на Уимблдоне, а 9-летний принц Джордж приехал во второй раз. Младшего Луи сегодня оставили дома.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

41-летняя Кэтрин одета в зеленое платье от Roland Mouret длины миди, которое идеально сидело на ее фигуре. Это особенное платье имеет асимметричные оборки на вырезе, а также приталенный силуэт и разрезы на спине. Лук Кейт дополнила нюдовыми лодочками из замши от Gianvito Rossi и сумкой им в тон от Emmy London.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Волосы Кейт были распущены и красиво уложены, образ дополнял макияж, серьги-висюльки с зелеными камнями и золотой браслет на запястье.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Ее дочь Шарлотта была в голубом платье в мелкий цветочный принт и белых балетках, а сын Джордж в темно-синем костюме, светло-голубой рубашке и синем галстуке в полоску. Его отец принц Уильям был в черных брюках и с черным галстуком, а также в светлой рубашке и светло-сером пиджаке.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская является королевским покровителем Всеанглийского клуба большого-тенниса, поэтому всегда вручает трофеи по окончании турнира. Вчера Кэтрин посетила финальный теннисный матч женского одиночного разряда.

Читайте также: