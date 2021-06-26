Надела комбинезон с ромашками: королева София появилась на концерте в интересном образе

Надела комбинезон с ромашками: королева София появилась на концерте в интересном образе

Публика встретила Ее Величество бурными аплодисментами.

Мама короля Испании Филиппа VI, королева София, посетила 25 июня открытие ежегодного Фестиваля классического театра, который проходил в руинах римского амфитеатра Мериды.

Для вечернего мероприятия 82-летняя королева выбрала эффектный и легкий ансамбль, который состоял из темного комбинезона, с рисунком в большие ромашки, черных туфель на не высоком каблуке и черного клатча. Волосы она уложила в объемную прическу и дополнила образ множеством украшений на шее и руках.

Королева Испании София / Getty Images

Концерт, который посетила София, стал первой ласточкой возвращения к нормальной жизни страны, после затянувшийся ограничений из-за пандемии. Своим появлением королева продемонстрировала поддержку мероприятию.

Королева Испании София / Getty Images

Стоит отметить, что выбор королевой комбинезона довольно неожиданный, ведь чаще она надевает для мероприятий и деловых встреч костюмы с жакетами.

Королева София / Getty Images

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